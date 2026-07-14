Universita’ | Tuscia nasce nuovo corso di laurea in Scienze dei beni culturali e digital heritage

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Università degli studi della Tuscia ha annunciato il lancio di un nuovo corso di laurea in Scienze dei beni culturali e digital heritage, che partirà nel prossimo anno accademico. Il corso mira a integrare lo studio dei beni culturali tradizionali con le tecnologie digitali. La nuova offerta formativa si rivolge agli studenti interessati a combinare discipline umanistiche e tecnologie innovative. La presentazione ufficiale del corso è prevista per le prossime settimane.

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L’Università degli studi della Tuscia ha annunciato il lancio di un nuovo e innovativo percorso formativo. A partire dal prossimo anno accademico, sarà attivo il corso di laurea triennale in Scienze dei beni culturali e digital heritage (classe L-1), che sarà incardinato presso il Distu (Dipartimento di studi umanistici, lingue, lettere, beni culturali). Questa iniziativa è stata comunicata attraverso una nota ufficiale. Il corso è progettato per diplomate e diplomati che desiderano acquisire competenze solide nella conoscenza, tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, combinando la tradizione umanistica con l’uso di strumenti digitali all’avanguardia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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