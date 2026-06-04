Il 3 giugno 2026, all’Università di Pisa, Alessia Anile ha conseguito la laurea magistrale in “Informatics for Digital Health”, diventando la prima studentessa a completare il corso. Il programma, di livello internazionale, si concentra sull’integrazione di tecnologie informatiche avanzate e salute digitale. La laurea rappresenta il primo completamento del percorso formativo specifico avviato presso l’ateneo pisano.

Pisa, 3 giugno 2026 - Si è laureata Alessia Anile, prima studentessa a conseguire il titolo nel corso di laurea magistrale in “Informatics for Digital Health” dell’Università di Pisa, percorso formativo internazionale dedicato all’integrazione tra informatica avanzata e salute digitale. Ventiquattro anni, originaria di Livorno, Alessia Anile ha conseguito nel 2023 la laurea triennale in Informatica all’Università di Pisa, dopo il diploma come perito informatico all’ITIS “Galileo Galilei” di Livorno. Durante il percorso magistrale ha sviluppato competenze interdisciplinari che uniscono informatica, biologia e medicina, approfondendo il ruolo sempre più centrale delle tecnologie digitali nella salute e nella ricerca clinica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università: Alessia Anile prima laureata del corso in “Informatics for Digital Health”

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