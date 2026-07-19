Un giovane e uno zio sono annegati in un fiume lombardo mentre il nipote si tuffava. L’uomo ha cercato di salvarlo, ma entrambi sono finiti in difficoltà e sono annegati. La tragedia si è verificata durante un giorno di caldo, quando molte persone si sono recate ai margini del fiume per rinfrescarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare le vittime.

Ancora una tragedia che si consuma nelle acque di un fiume lombardo, complice il caldo che in questi giorni spinge tante famiglie a cercare refrigerio lungo gli argini. Erano circa le 12.30 di ieri quando un uomo di 46 anni è morto annegato nel fiume Adda, all'altezza di Golfo Rivolta, nel territorio di Truccazzano. Stava cercando di salvare il nipote di 4 anni poi deceduto in ospedale. La vittima, di origine indiana, si trovava in acqua insieme al fratello e al nipotino di 4 anni. Secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri, il bambino si sarebbe tuffato per raggiungere il padre e lo zio, ma quasi subito avrebbe accusato gravi difficoltà, annaspando e non riuscendo a restare a galla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il nipote si tuffa, lo zio prova a salvarlo: annegati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si tuffano per salvarla, il padre e lo zio di una ragazza annegati nel fiume SesiaUn uomo e un altro uomo, entrambi sui quarant’anni, sono morti nel fiume Sesia mentre tentavano di salvare una ragazza che stava per annegare.

Tragedia nell'Adda, morto in ospedale anche il bimbo di 4 anni: lo zio era annegato per salvarloUn uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato trascinato dal fiume Adda mentre cercava di salvare il nipotino di quattro anni.

Temi più discussi: Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi; Crema, si tuffa nell'Adda per salvare fratello e nipote di 4 anni ma annega. Il bambino muore poco dopo in ospedale; Si tuffa nell’Adda per salvare il nipote: uomo muore nel Cremonese. Grave il bambino di 4 anni; Cerca di salvare il nipotino di 4 anni e annega nell'Adda. Muore anche il bimbo.

Tragedia nell’Adda: lo zio si tuffa nel fiume per salvare il nipote e muore x.com

Il nipote si tuffa, lo zio prova a salvarlo: annegatiMorti un bimbo di 4 anni e il 46enne. Un'altra vittima sul lago di Garda Ancora una tragedia che si consuma nelle acque di un fiume lombardo, complice il caldo che in questi giorni spinge tante famigl ... ilgiornale.it

Si tuffa nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Muoiono entrambiIl gruppo formato da tre persone, è di origine indiana. La vittima è Harinder Singh, 48 anni. Un disperso anche a Sirmione, lago di Garda ... rainews.it