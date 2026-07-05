Si tuffano per salvarla il padre e lo zio di una ragazza annegati nel fiume Sesia

Da quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo e un altro uomo, entrambi sui quarant’anni, sono morti nel fiume Sesia mentre tentavano di salvare una ragazza che stava per annegare. La scena si è svolta nel pomeriggio di domenica durante una gita al fiume a Romagnano Sesia. La ragazza aveva bisogno di aiuto e i due uomini si sono tuffati immediatamente, ma non sono più riemersi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i due sono deceduti.

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Romagnano Sesia, 5 luglio 2026 – La gita domenicale al fiume finisce in tragedia a Romagnano, nel Novarese, dove due quarantenni sono morti nel tentativo di salvare una ragazza che rischiava l’annegamento nel Sesia. Sono il padre e lo zio della minorenne, che era apparsa in difficoltà mentre nuotava tra un isolotto e la riva. I due si sono tuffati per aiutarla ma non sono più riemersi. A portarla in salvo è stato poi il fratello. Sotto choc la madre, incinta, che è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Novara. Non è chiara la causa dell’annegamento dei due uomini, di nazionalità marocchina. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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