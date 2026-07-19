il mio pensiero a osvaldo bagnoli

Osvaldo Bagnoli è ricordato non solo come un calciatore e allenatore di successo, ma anche come un uomo riservato e coerente. Durante la sua carriera ha evitato la ricerca della notorietà, distinguendosi per la sobrietà e il rispetto verso le persone. La sua figura è stata apprezzata per l’approccio umanamente sincero, lontano da atteggiamenti eccessivi o esibizionisti. La sua storia nel calcio rimane legata a imprese memorabili, ma anche alla sua personalità discreta e autentica.

. Non solo al grande giocatore e allo straordinario allenatore capace di imprese che resteranno nella storia del calcio, ma soprattutto all’uomo. Un uomo schivo, sobrio, coerente, che non ha mai rincorso la notorietà e che si è sempre fatto apprezzare per la sua umanità e il rispetto verso gli altri. Un uomo che non ha mai nascosto di riconoscersi in una visione del mondo fondata sulla solidarietà, sull’uguaglianza e sulla dignità delle persone, valori che considero agli antipodi di ogni forma di xenofobia e razzismo. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono arroganza, intolleranza e divisione, il ricordo di Osvaldo Bagnoli è anche quello di un esempio di stile, coerenza e civiltà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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