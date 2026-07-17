Lutto nel calcio | è morto Osvaldo Bagnoli il cordoglio dell’Inter per l’ex allenatore nerazzurro

Osvaldo Bagnoli, ex allenatore dell’Inter e protagonista dello scudetto con il Verona, è morto a 91 anni. La società nerazzurra ha espresso il cordoglio per la scomparsa del tecnico.

di Alberto Petrosilli Si è spento a 91 anni il tecnico dello storico scudetto del Verona ed ex Inter Osvaldo Bagnoli. «Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto». Il mondo del calcio dice addio a Osvaldo Bagnoli. Lo storico allenatore, protagonista dell’indimenticabile scudetto conquistato con l’Hellas Verona nella stagione 198485, si è spento all’età di 91 anni all’ospedale Borgo Roma di Verona, dove era ricoverato a causa di una patologia neurodegenerativa. FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per Osvaldo Bagnoli, indimenticato allenatore della Prima Squadra tra il 1992 e il 1994. Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Mondo del calcio in lutto per la morte di Osvaldo Bagnoli a 91 anni. Storico mister del Verona

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E' morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto dell'Hellas Verona nel 1985Osvaldo Bagnoli, allenatore che guidò l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto nel 1985, è deceduto a 91 anni all’ospedale Borgo Roma di Verona.

Osvaldo Bagnoli è morto: storico allenatore del Verona campione d?Italia nel 1985, guidò anche Inter e GenoaÈ deceduto Osvaldo Bagnoli, ex allenatore noto per aver conquistato lo scudetto con l'Hellas Verona nella stagione 1984-1985.

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Lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo #Bagnoli x.com

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