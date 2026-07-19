Il Milan l’ha scaricato lo vuole la Juve | 29,5 milioni

Il club ha deciso di non rinnovare il contratto di un calciatore, che ora è nel mirino della Juventus. La società bianconera ha offerto circa 29,5 milioni di euro per acquisire il giocatore, dopo aver già concluso un accordo con un altro atleta. La trattativa tra le parti è in corso, con la Juventus che punta a finalizzare l’affare nei prossimi giorni. La decisione del club di origine ha aperto la strada all’interesse della Juventus.

I bianconeri hanno spinto il piede sull’acceleratore in sede di calciomercato Dopo aver soffiato Zeki Celik alla Roma praticamente sulla scaletta dell’aereo, la Juventus vuole imprimere un’accelerazione definitiva sul calciomercato nei prossimi giorni. I ruoli da rinforzare, d’altronde, sono molti e dopo una stagione deludente culminata con la mancata qualificazione alla Champions League, Luciano Spalletti spera di ricevere le giuste risorse dalla coppia Carnevali-Massara. (Ansa Foto) – calciomercato.it Molto dipenderà anche dalle cessioni, con Bremer, Cambiaso, Gatti, Koopmeiners, Perin e Thuram nella lista dei calciatori vendibili per fare spazio ai nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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MILAN KO E FUORI DALLA CHAMPIONS COME LA JUVE! FESTA PER ROMA E COMO

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Quindi quelli del Corriere hanno rettificato l'articolo che stamattina i gonzi e i macachi hanno ampiamente esultato e risposti a tutti gli interisti con lo Screenshots? Mi sa che il cellulare di qualcuno gli si è scaricato in fretta dal tono e durata della chiamata ri x.com

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