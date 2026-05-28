È stato scaricato | dal Manchester City alla Juve l’affare si chiude subito a 15 milioni

Notizia in breve

Un giocatore che era nel Manchester City potrebbe trasferirsi alla Juventus come vice. L’accordo tra le due squadre è stato definito a 15 milioni di euro. La trattativa si può considerare conclusa, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La firma del contratto dipende dalla formalizzazione degli ultimi dettagli. La decisione definitiva sulle condizioni del trasferimento non è ancora stata comunicata pubblicamente.