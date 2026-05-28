È stato scaricato | dal Manchester City alla Juve l’affare si chiude subito a 15 milioni
Un giocatore che era nel Manchester City potrebbe trasferirsi alla Juventus come vice. L’accordo tra le due squadre è stato definito a 15 milioni di euro. La trattativa si può considerare conclusa, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La firma del contratto dipende dalla formalizzazione degli ultimi dettagli. La decisione definitiva sulle condizioni del trasferimento non è ancora stata comunicata pubblicamente.
Dal Manchester City alla Juve, se l’affare si vuole fare per davvero. L’affare si chiude. Il giocatore è stato scaricato, c’è insomma la volontà del club di disfarsene al più presto. Anche il giocatore stesso non vede l’ora di andare via, di cambiare aria per provare a tornare protagonista. Focus della ‘Bild’ su Alexander Nubel, di ritorno al Bayern dopo tre anni di prestito allo Stoccarda. Un ritorno con zero chance di permanenza, visto che il portiere non rientra nei piani dei teutonici. Dirigenza bavarese e agenti del 29enne al lavoro per trovare una nuova sistemazione, stavolta se possibile a titolo definitivo. Il contratto in scadenza a giugno 2030 mantiene viva l’ipotesi di un nuovo prestito, ma sia il Bayern che Nubel preferirebbero un addio e non un altro arrivederci. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Manchester City Vs Juventus | Champions League 15/16
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