Calciomercato | Milan-Gila Lotito vuole 30 milioni Pellegrino nome nuovo per la Juve

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha ufficialmente iniziato l’avventura di Ruben Amorim, con l’allenatore portoghese arrivato a Milano poco dopo l’ora di pranzo e incontrato con la dirigenza a Casa Milan. Nel frattempo, il presidente di un club di Serie B ha dichiarato di voler ottenere 30 milioni di euro dalla cessione di un giocatore, mentre la Juventus si sarebbe fatta avanti per un centrocampista.

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Milano, 6 luglio 2026 - L’avventura di Ruben Amorim al Milan è ufficialmente iniziata. L’allenatore portoghese è infatti arrivato poco dopo l’ora di pranzo allo scalo di Linate Prime e successivamente si è recato a Casa Milan per un primo summit con la dirigenza rossonera e poi allo stadio di San Siro. Domani ci sarà invece la prima visita del lusitano nel centro tecnico di Milanello e la sua presentazione alla stampa: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan” sono state le sue prime parole, ai cronisti presenti al momento del suo arrivo a Linate. Nel frattempo, la dirigenza milanista, proprio seguendo le indicazioni dettate da Amorim, si sta muovendo sul mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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