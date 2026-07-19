Il giornalista sportivo Luca Esposito ucciso a colpi di pistola e bruciato | Andava alla casa al mare

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini sulla morte del giornalista Luigi "Luca" Esposito ritrovato carbonizzato a Eboli. Sarebbe stato ucciso con colpi di pistola. Disposta l'autopsia. Giallo sul movente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

Video Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

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Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista sportivo dato alle fiamme: cadavere carbonizzatoUn giornalista sportivo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e il suo corpo è stato successivamente dato alle fiamme.

Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Choc nel salernitano: ucciso e dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, la Procura indaga per omicidio; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Anna al numero 1: Col successo ho superato le insicurezze sul fisico. Preferirei vincere la serata Eurovision che Sanremo.

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