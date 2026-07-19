Il giornalista sportivo Luca Esposito ucciso a colpi di pistola e bruciato | Andava alla casa al mare

Le indagini sulla morte del giornalista Luigi "Luca" Esposito ritrovato carbonizzato a Eboli. Sarebbe stato ucciso con colpi di pistola. Disposta l'autopsia. Giallo sul movente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

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Eboli (Salerno), giornalista Luca Esposito trovato carbonizzato in terreno agricolo, "ucciso a colpi di pistola" - VIDEOIl corpo di un uomo di 53 anni è stato ritrovato in un terreno agricolo, carbonizzato e con ferite da arma da fuoco.

Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista sportivo dato alle fiamme: cadavere carbonizzatoUn giornalista sportivo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e il suo corpo è stato successivamente dato alle fiamme.

Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Choc nel salernitano: ucciso e dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, la Procura indaga per omicidio; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Anna al numero 1: Col successo ho superato le insicurezze sul fisico. Preferirei vincere la serata Eurovision che Sanremo.

Chi era Luca Esposito: il giornalista sportivo ucciso tra passione e riservatezza salernonotizie.it/2026/07/19/chi… x.com

Chi era Luca Esposito, il giornalista sportivo il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato a EboliNella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio un cadavere è stato ritrovato carbonizzato in un terreno isolato in contrada Cioffi, lungo la statale 7bis nel comune di Eboli. Soltanto dopo diverse ore ... gazzetta.it

Omicidio a Eboli: chi era Luca Esposito, il giornalista sportivo uccisoLuca Esposito, noto giornalista sportivo, è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. Un delitto che ha lasciato tutti senza parole. notizie.it