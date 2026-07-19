Il corpo di un uomo di 53 anni è stato ritrovato in un terreno agricolo, carbonizzato e con ferite da arma da fuoco. Il corpo è stato trovato in un'area tra le campagne di un comune del Salernitano. L'uomo, un giornalista sportivo, lavorava come dipendente di un'agenzia ambientale. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.

È stato trovato morto, ucciso con colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito, il giornalista sportivo 53enne dipendente dell'Arpac di Avellino. In un terreno agricolo di Eboli, in Campania, è stato rinvenuto infatti un corpo carbonizzato in condizioni non identificabili, ma agli inquirenti è stato possibile risalire all'identità della vittima dopo il rinvenimento, nei dintorni, di un'auto intestata a Luca Esposito. Il ritrovamento del corpo durante il rogo Choc nel Salernitano dove un giornalista è stato ucciso, secondo gli inquirenti, prima di essere dato alle fiamme. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme che si erano propagate in un'area di vegetazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Eboli (Salerno), giornalista Luca Esposito trovato carbonizzato in terreno agricolo, "ucciso a colpi di pistola" - VIDEO

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Corpo carbonizzato trovato a Eboli: è del giornalista Luca Esposito

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Il cadavere del giornalista Luca Esposito trovato carbonizzato a Eboli, ci sarebbero segni di colpi di pistolaIl corpo di un uomo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un terreno vicino a un’azienda agricola a Eboli.

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