È stato inaugurato un ponte ecologico sulla Pedemontana, collegando le due parti del Bosco delle Querce. Il ponte è stato intitolato al sindaco che ha guidato la città durante i giorni più difficili legati alla diossina. La nuova struttura, dedicata a questa figura, ha ricevuto il sostegno dell’attuale prima cittadina, che si è impegnata a promuoverne il utilizzo e la valorizzazione.

Il ponte ecologico sulla Pedemontana per unire le due parti del Bosco delle Querce intitolato al sindaco Francesco Rocca, che guidò Seveso nei giorni drammatici della diossina? Per l’attuale sindaca Alessia Borroni è un’ottima idea e c’è l’impegno personale a sostenerla. La proposta è stata lanciata proprio su queste pagine, in occasione degli appuntamenti per la celebrazione dei 50 anni dall’incidente dell’Icmesa. "Ho apprezzato tantissimo la proposta de Il Giorno e del suo vicedirettore Guido Bandera. La condivido pienamente proprio perché sappiamo bene tutti quanto il sindaco Francesco Rocca sia un simbolo di Seveso, non soltanto per il periodo riferito alla tragedia ambientale dell’Icmesa ma perché, durante tutto il suo mandato, fu un sindaco modello a livello umano e dal punto di vista professionale", dice l’attuale prima cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro ponte ecologico: "Giusto dedicarlo a Rocca. È un simbolo di Seveso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Seveso, il sindaco in trincea. Un ponte per Francesco Rocca. Dagli ex Butti e Cassina arriva il primo sì bipartisanUn progetto per dedicare uno spazio pubblico a Francesco Rocca, sindaco durante la crisi della diossina, sta ottenendo sostegno da parte di esponenti...

Appello a Seveso, cinquant’anni dopo il dramma della diossina: “Dedichiamo a Francesco Rocca il ponte del bosco”Il 10 luglio 1976, un uomo di 44 anni, con famiglia e ruolo di dirigente industriale, fu coinvolto nel disastro della diossina a Seveso.