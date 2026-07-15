Un progetto per dedicare uno spazio pubblico a Francesco Rocca, sindaco durante la crisi della diossina, sta ottenendo sostegno da parte di esponenti politici di diverso schieramento. La proposta, rilanciata da un quotidiano locale, ha ricevuto i primi riscontri positivi da rappresentanti di forze politiche di area opposta. La proposta mira a ricordare l’intervento del sindaco durante i momenti di emergenza vissuti dalla comunità.

L’idea lanciata da ’Il Giorno’ di dedicare un luogo pubblico di particolare rilevanza a Francesco Rocca, il sindaco che guidò Seveso nei giorni drammatici della diossina, sta raccogliendo consensi importanti. Due ex primi cittadini, protagonisti di stagioni politiche diverse, hanno espresso un sostegno netto alla proposta, riconoscendo a Rocca un ruolo decisivo nella storia della città e del territorio. Il primo è Giuseppe Cassina, assessore negli anni della diossina (con delega al Bilancio) e poi sindaco dal 1980 al 1985 nel periodo della ricostruzione. Cassina non ha dubbi: "Un’intitolazione significativa a Rocca? Sono pienamente d’accordo. Rappresenta una figura che ha segnato profondamente la comunità, non solo per la gestione della crisi, ma per la capacità di mantenere un rapporto diretto e umano con i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seveso, il sindaco in trincea. Un ponte per Francesco Rocca. Dagli ex Butti e Cassina arriva il primo sì bipartisan

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