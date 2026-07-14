Il 10 luglio 1976, un uomo di 44 anni, con famiglia e ruolo di dirigente industriale, fu coinvolto nel disastro della diossina a Seveso. A 50 anni dall’incidente, un appello propone di dedicare il ponte del bosco alla sua memoria. L’evento, che segnò profondamente la città, ricorda anche la sua carriera politica come sindaco e la militanza nella Democrazia cristiana. La proposta mira a mantenere vivo il ricordo delle vittime e di chi fu colpito dall’incidente.

Seveso (Monza), 14 luglio 2026 – Il 10 luglio 1976 Francesco Rocca era un signore di 44 anni, con una moglie, tre figli, un posto da dirigente in una fabbrica di Barlassina, una militanza basata su una solida formazione della Democrazia cristiana e una fascia da sindaco conquistata nel 1970 e tenuta dieci anni. Nelle immagini dei giorni in cui tutto è sembrato perso, la tragica stagione della diossina, è stato il volto di Seveso per il mondo e una spalla su cui appoggiarsi per una intera comunità sbigottita, ferita, dispersa dagli sgomberi. Rocca conciliante, accigliato, deciso e sollecito, appare sempre in mezzo alla sua gente. A discutere, spiegare, assolvere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Appello a Seveso, cinquant’anni dopo il dramma della diossina: “Dedichiamo a Francesco Rocca il ponte del bosco”

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