Nel XI secolo, i Normanni arrivarono nel Sud Italia e modificarono il paesaggio locale. A Aversa, la famiglia Drengot stabilì la prima contea normanna della penisola, lasciando un segno duraturo nella città. La presenza normanna si riflette ancora oggi nel patrimonio storico e artistico, tra cui il Duomo di Aversa, che rappresenta un esempio di quella influenza.

Nell’XI secolo, la discesa dei Normanni nel Sud Italia cambiò per sempre il volto di questi territori. Ad Aversa, in particolare, la famiglia Drengot fondò la prima contea normanna della penisola: impresse alla città un’anima nuova, destinata a durare nei secoli.. Il simbolo tangibile di questa eredità storica e spirituale è il Duomo di Aversa (Cattedrale di San Paolo Apostolo). Una struttura millenaria che, ancora oggi, affascina il visitatore per la sua imponenza e la sua storia millenaria. Il Campanile: il guardiano medievale di Aversa. La visita al Duomo inizia ancor prima di varcare la soglia. A dominare il centro storico è l’imponente campanile, una delle torri medievali più belle e significative dell’intera Campania. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Duomo di Aversa: viaggio tra arte e storia normanna in Campania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Archivifuturi, viaggio tra arte e storia

Viaggio nella storia. L’Abbazia di Chiaravalle tra arte e spiritualitàDomenica alle 15 si svolgerà un pellegrinaggio al femminile presso l’Abbazia di Chiaravalle, in occasione della Festa dei Santi Filippo e Giacomo.

Diocesi: Aversa, il 3 febbraio la festa di San Biagio nel tempio omonimo restauratoDopo un lungo silenzio durato cinque anni, la città di Aversa si appresta a riabbracciare una delle sue tradizioni più sentite. Martedì 3 febbraio, il tempio benedettino di San Biagio tornerà a essere ... agensir.it

Aversa, il prete che abusò di una bambina di 10 anni torna in chiesa e scoppia la polemicaLa foto di don Michele Mottola in Cattedrale, ad Aversa, durante la Celebrazione Eucaristica per la Chiusura del Giubileo Ordinario presieduta dal vescovo Angelo Spinillo, ha riacceso le polemiche su ... napoli.repubblica.it