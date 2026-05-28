Dal 5 al 21 giugno la provincia di Varese tornerà a trasformarsi in una grande mappa culturale diffusa grazie ad Archivifuturi, il Festival degli Archivi del Contemporaneo che taglia il traguardo della quinta edizione consolidando una formula capace di mettere in rete arte, architettura, design, moda e memoria industriale. Un progetto che coinvolge venti partner culturali e che, anno dopo anno, sta assumendo sempre più il profilo di una delle rassegne più articolate del panorama lombardo dedicato agli archivi d’artista e ai patrimoni contemporanei. Per tre fine settimana il pubblico potrà attraversare musei, fondazioni, atelier, case-studio e collezioni normalmente non accessibili, seguendo percorsi costruiti per valorizzare non solo le singole esposizioni ma anche il legame tra cultura e territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Archivifuturi, viaggio tra arte e storia

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