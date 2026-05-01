Viaggio nella storia L’Abbazia di Chiaravalle tra arte e spiritualità

Domenica alle 15 si svolgerà un pellegrinaggio al femminile presso l’Abbazia di Chiaravalle, in occasione della Festa dei Santi Filippo e Giacomo. L’evento mira a offrire un momento di riflessione e raccoglimento, unendo aspetti artistici e spirituali. L’Abbazia, un complesso storico, rappresenta un punto di riferimento per le testimonianze culturali e religiose della zona. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate.

Un momento di riflessione e di raccoglimento tra arte e spiritualità con il pellegrinaggio al femminile domenica (Festa dei Santi Filippo e Giacomo) alle ore 15.45 con partenza dal monastero di Chiaravalle, alle porte del parco agricolo sud Milano. L’iniziativa dedica la propria attenzione alle figure femminili che hanno lasciato le loro tracce nella storia e nella vita di Chiaravalle. Il pellegrinaggio si apre con una visita all’Abbazia di Chiaravalle incentrata sulle figure femminili cui l’Ordine cistercense e i monaci di Chiaravalle sono stati particolarmente devoti. Particolare risalto ha la figura di Maria e le rappresentazioni...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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