Intorno alle 16, è partito un corteo nazionale di attivisti antifascisti e reti, dedicato al 25esimo anniversario dei fatti del G8 di Genova del 2001. Lo striscione principale, nero con scritta rossa, recava la frase “Don’t clean up this blood”. Il corteo si è svolto presso la scuola Diaz, coinvolgendo diverse decine di partecipanti. La manifestazione si intitola “In ogni caso, nessun Rimorso” e si concentra sul ricordo degli eventi avvenuti durante il vertice.

Uno striscione nero con la scritta rossa ‘ Don’t clean up this blood ‘: è partito intorno alle 16 il corteo nazionale di reti, attivisti antifascisti e antagonisti dal titolo ‘In ogni caso, nessun Rimorso’, organizzato per il 25esimo anniversario dai fatti del G8 di Genova del 2001. Anticipato da un presidio sotto la scuola Diaz, teatro dell’assalto della polizia ai manifestanti la notte del 21 luglio 2001, il gruppo con centinaia di adesioni si è messo in marcia per le vie del centro città. Attraverserà tutti i luoghi simbolo del G8, a partire da piazza Alimonda, per arrivare sotto palazzo Ducale in piazza De Ferrari, nel 2001 cuore della zona rossa, dove si riunirono i capi di governo degli 8 paesi più industrializzati al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il corteo per il 25esimo anniversario del G8 di Genova: alla Diaz lo striscione ‘Don’t clean up the blood’

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