Venticinque anni dopo l’irruzione della polizia alla scuola Diaz durante il G8 di Genova, un testimone ricorda di essere stato il primo ad entrare, trovando sangue ovunque. Ricorda ancora le immagini di violenza e distruzione. Tuttavia, menziona anche le scene di speranza provenienti dall’assemblea che si svolgeva in quegli stessi giorni. Le sue parole evidenziano il contrasto tra il dolore e la voglia di resistenza vissuti in quei momenti.

Venticinque anni dopo, cosa le è rimasto di quei giorni? «Accanto alle immagini di dolore della scuola Diaz ci sono quelle di speranza dell'assemblea. C'erano persone che provenivano da ogni angolo del pianeta e avevamo proprio la sensazione che avremmo potuto cambiare qualcosa e avremmo potuto incidere sul destino, sulla storia dell'umanità. Nel libro cito il pescatore delle Filippine che raccontava come le decisioni prese a Wall Street o nella City di Londra, in particolare gli accordi di libero commercio, ricadessero direttamente sulla sua vita. era lì per raccontarci come le scelte fatte a Wall Street o alla City di Londra, in particolare poi gli accordi di libero commercio ricadevano direttamente sul suo lavoro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - G8 di Genova, Vittorio Agnoletto: «Fui il primo a entrare alla Diaz dopo l'irruzione della Polizia. C'era sangue dappertutto, è l'immagine che non potrò mai dimenticare»

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