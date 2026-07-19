Il corpo di un giornalista sportivo è stato trovato carbonizzato in un campo di Eboli, in provincia di Salerno. Il ritrovamento è avvenuto durante le operazioni di spegnimento di un incendio in una strada privata, nella notte. La vittima è stata identificata come Luca Esposito. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le cause del decesso e le circostanze dell’incendio.

Una vicenda terribile, dai contorni incerti e inquietanti, scuote il mondo del giornalismo sportivo campano e non solo. Un cadavere carbonizzato è stato recuperato la scorsa notte a Eboli, in provincia di Salerno, durante le attività di spegnimento di un incendio in una strada privata. Il corpo, rinvenuto tra le sterpaglie bruciate, era inizialmente del tutto irriconoscibile, tanto da non permettere nemmeno di stabilirne il sesso., Poi la svolta nelle indagini, coordinate dalla Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone: il ritrovamento nelle vicinanze di una vettura vuota ha fatto scattare i controlli. L'auto è intestata a Luigi Esposito, 53 anni, le cui tracce si erano perse nelle ore precedenti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il corpo del giornalista sportivo Luca Esposito trovato carbonizzato in un campo

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Eboli, giornalista trovato carbonizzato: è omicidio

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Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Choc nel salernitano: ucciso e dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, la Procura indaga per omicidio; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Trovato il corpo carbonizzato di Esposito, giornalista e dipendente Arpac: indagano i carabinieri.

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