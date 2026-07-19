Il Parlamento europeo ha approvato con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni l’avvio di una procedura per verificare se il partito europeo Europa delle nazioni sovrane rispetti i valori fondamentali dell’Unione. La decisione segue le richieste di alcuni membri di analizzare la conformità del gruppo alle norme comunitarie. La procedura potrebbe portare a sanzioni o alla sospensione del partito, ma si tratta di un procedimento ancora in fase iniziale.

La settimana scorsa il Parlamento europeo ha votato con 414 si, 224 no e 18 astensioni, l’avvio di una procedura per verificare se il partito europeo Europa delle nazioni sovrane (Esn) rispetti i valori fondamentali dell’Unione. Se al termine dell’iter dovessero emergere violazioni dei principi sanciti dall’articolo 2 del Trattato Ue, l’Autorità per i partiti politici potrebbe arrivare a cancellare Esn dal registro dei partiti europei, con la conseguente perdita dei finanziamenti comunitari: solo nel 2026 il partito ne ha incassati oltre 2 milioni. Esn è il gruppo più a destra dell’arco parlamentare europeo, ed è ormai quasi interamente egemonizzato dalla tedesca Afd. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il cordone sanitario contro Afd sarà un boomerang per Bruxelles

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