Un nuovo fronte si apre nel panorama politico tedesco: la sinistra di Sahra Wagenknecht ha annunciato un'alleanza con partiti e movimenti di diversa estrazione per contrastare l’establishment. La decisione rompe un tabù storico, poiché finora le divisioni ideologiche avevano impedito alle forze di sinistra di unirsi in modo così diretto contro le élite politiche ed economiche. La proposta mira a creare una coalizione trasversale per proporre un'alternativa.

Troppe volte abbiamo sentito nel dibattito pubblico che gli steccati ideologici di “destra” e “sinistra”, i quali hanno disegnato la geografia politica del secolo scorso, sono crollati nell’era della Globalizzazione e che, al giorno d’oggi, sul palcoscenico della politica si assisterebbe allo scontro tra popolo contro élite, o ancor meglio tra “sovranisti” contro “globalisti”. La Germania recentemente sembra essere il laboratorio più interessante per tale tesi politica: la sinistra radicale di Sahra Wagenknecht è pronta a collaborare con la destra estrema di Alternative für Deutschland. In una lettera firmata da Fabio De Masi e da Amira... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - AfD, s’infrange il tabù: la sinistra di Sahra Wagenknecht lancia l’alleanza contro l’establishment

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