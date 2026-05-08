In Europa è crollato il cordone sanitario contro l’estrema destra

In Europa, il cosiddetto cordone sanitario contro l’estrema destra si è dissolto. Negli anni ottanta, molti governi e partiti democratici evitavano di collaborare con formazioni nazionaliste e sovraniste. Questa posizione ha subito modifiche nel tempo, portando a un allentamento delle barriere politiche tra le forze di governo e i partiti di destra radicale. La situazione attuale mostra un approccio diverso rispetto a quello adottato in passato.

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Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, si chiede come gli altri partiti devono affrontare la popolarità delle forze di estrema destra, cercando di parlare al loro elettorato, senza però inseguire idee e programmi reazionari. E si interroga anche su quale deve essere l’atteggiamento dei mezzi di informazione. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania).🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Europa è crollato il cordone sanitario contro l’estrema destra Notizie correlate Da “demoni” a demonizzatori, la capriola di Bardella che ora invoca il “cordone sanitario” contro MélenchonDall’essere considerati i “demoni” del Parlamento fino a gridare contro la demonizzazione degli avversari. Leggi anche: Romania, il patto shock tra PSD e destra estrema scuote l’Europa Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Le divergenze fra le Borse e l’economia reale non durano a lungo; Auto, l’export UE verso gli USA in calo del 21,3 per cento già nel 2025; Iran, i mercati ora vedono la pace. Wall Street record, Milano guidare la volata continentale; SIG Group Q1 2026: margini in crescita nonostante il crollo del 50% del titolo. Alberghi e turismo in Europa sotto pressione per la guerra. Ma in arrivo segnali di miglioramentoMILANO - Il contesto geopolitico sempre più incerto non solo ha fatto schizzare i prezzi del petrolio ma ha avuto l’effetto di far scivolare le quotazioni delle società di alberghi di tutto il mondo. repubblica.it Festa dell’Europa, il Comune di Lucca celebra i valori dell’unione e rafforza i legami con le città gemellate In occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio, il Comune di Lucca rinnova e rafforza il proprio impegno nella promozione dei valori europei di coop - facebook.com facebook In Europa circolano già alcune specie di hantavirus meno letali di quelle americane. Ma cambiamenti climatici, urbanizzazione e commercio di animali selvatici potrebbero favorire nuovi spillover. L’esperta Annapaola Rizzoli: “Serve un monitoraggio costante”. x.com