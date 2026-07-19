Durante la 15esima tappa del Tour de France, il ciclista danese Jonas Vingegaard è caduto a circa 20 chilometri dall’arrivo. Dopo la caduta, Vingegaard si è ritirato dalla gara. La corsa è proseguita senza di lui. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ciclista o sulle cause della caduta.

Durante la 15esima tappa del Tour de France, la più importante corse a tappe del ciclismo su strada, il ciclista danese Jonas Vingegaard è caduto a circa 20 chilometri dall’arrivo. È rimasto a terra per alcuni minuti, visibilmente dolorante, ed è salito poi sul furgoncino dell’assistenza medica, quindi ritirandosi dal Tour. Vingegaard era secondo in classifica generale, con 4 minuti e 30 secondi di ritardo dallo sloveno Tadej Pogacar, che quindi è ancora più favorito – già lo era moltissimo – per la vittoria finale. Prima della partenza del Tour, Vingegaard era considerato l’unico ciclista in grado di poter battere Pogacar. Nel 2022 e nel 2023 Vingegaard vinse il Tour de France proprio davanti a Pogacar, e nelle ultime due edizioni è arrivato secondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il ciclista danese Jonas Vingegaard è caduto e si è ritirato dal Tour de France

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15a tappa | Caduta per Vingegaard: il danese costretto al ritiro | Tour de France 2026

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