Durante il calciomercato estivo, si parla di una possibile cessione di Rafael Leao dal Milan. L’attaccante portoghese, in scadenza di contratto, potrebbe trasferirsi in diverse squadre europee. Il club ha fissato un prezzo di vendita, mentre alcune delle destinazioni più probabili sono state indicate come possibili nuove piazze per l’atleta. La situazione resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Milan-Cagliari, 38esima e ultima giornata di campionato, potrebbe essere davvero l'ultima partita di Rafael Leao con la maglia rossonera. Squalificato in Genoa-Milan, infatti, il numero 10 portoghese - giunto in rossonero nel calciomercato estivo 2019 - è sulla lista dei cedibili del club di Via Aldo Rossi per l'imminente finestra estiva trasferimenti. Leao è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028: nel suo accordo è inserita una clausola risolutoria di 175 milioni di euro. Ovviamente, visto il suo rendimento in questa stagione (10 gol e 3 assist in 30 partite tra Serie A e Coppa Italia), allo stato attuale delle cose, non partirebbe mai per quella cifra lì.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao è in uscita: il prezzo del portoghese e le probabili destinazioni

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