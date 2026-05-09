Calciomercato Milan ‘caso’ Leão | rinnovo congelato e addio possibile La verità di Moretto

Il contratto di Rafael Leão con il Milan è attualmente in fase di stand-by, con il rinnovo che non è stato ancora definito. Secondo fonti vicine al club, i dirigenti stanno considerando l'ipotesi di una cessione del giocatore durante la prossima sessione di mercato. La situazione contrattuale e le trattative sono al centro di discussioni interne, mentre il giocatore non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

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Si continua a parlare di possibili cambiamenti intorno al Milan: un giocatore che sembra in bilico è Rafael Leão. Il portoghese continua a fare fatica per via degli infortuni subiti (prima la lesione al polpaccio poi la pubalgia) e per un ruolo che non convince. Il numero '10' rossonero non trova le giuste misure da prima punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Ha segnato 9 gol in Serie A, ma l'ultimo è di inizio marzo contro la Cremonese. Dopo i fischi di San Siro al suo cambio in Milan-Udinese 0-3, sono iniziate le voci su una possibile cessione, con il Milan che vorrebbe 50-60 milioni di euro. Le ultime novità sul futuro...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ‘caso’ Leão: rinnovo congelato e addio possibile. La verità di Moretto ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Calciomercato, Moretto: “Leao? Se arrivasse un’offerta adeguata, il Milan la potrebbe valutare”Dopo quello che è successo nel secondo tempo di Lazio-Milan, intorno a Rafael Leao si è alzato un grande polverone mediatico tra il 'caso Pulisic e... Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto: “Allegri determinante per il rinnovo di Modric. Ecco cosa manca” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan: via Leao, dentro Sorloth e Zirkzee. Juve-Allison: ecco le cifre. Inter di nuovo su Nico Paz; Via Leao, avanti per Sorloth e Zirkzee. Milan, tutte le trattative per rifare l'attacco; Calciomercato Milan, Leao sempre più lontano: chance finite per il portoghese; Milan, Leao porta Zirkzee: che coppia con Sorloth per Allegri. Calciomercato Milan News | La Premier League tenta Bartesaghi e Leao (7 maggio 2026)Il calciomercato Milan rischia di perdere sia Davide Bartesaghi che Rafael Leao la prossima estate per l'interesse della Premier League ... ilsussidiario.net Mercato Milan, il futuro di Massimiliano Allegri non è più certo: gli scenariTra risultati deludenti e sirene che riguardano la Nazionale, l'ipotesi di addio al Milan di Massimiliano Allegri non è più da scartare. sportal.it #Calciomercato Milan, Top News di rassegna: rivoluzione in arrivo, piano Goretzka e l'annuncio su Furlani #milan #SempreMilan #Goretzka x.com [Calciomercato] AC Milan, richieste su Leao: cosa è trapelato sul suo futuro e sul Manchester United reddit