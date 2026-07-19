La Fifa ha messo in vendita online pezzi di prato provenienti dal campo della finale del Mondiale. Il governo del New Jersey ha espresso opposizione, ritenendo inaccettabile questa decisione. La polemica è scoppiata prima che si disputasse la partita tra Argentina e Spagna, coinvolgendo la governatrice dello stato e l’organizzazione calcistica. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione e sulla commercializzazione del manto erboso utilizzato in una delle partite più importanti.

Anciora non si è giocata la finale del Mondiale fra Argentina e Spagna che già si è scatenata una polemica sul campo fra la governatrice del New Jersey, Mikie Sherrill, e la Fifa. Lo riporta il New York Times. Il motivo? La Fifa ha iniziato a vendere sul suo sito web piccole porzioni del campo del MetLife Stadium al prezzo di 450 dollari, una nota sulla pagina di vendita informava gli acquirenti che alcune parti del campo, incapsulate in resina per preservare l'erba, sarebbero state spedite dopo la finale del 19 luglio. Gli oggetti da collezione sono prodotti dall'azienda britannica Keep Stub, che offre sul suo sito web altre tre versioni al prezzo di 900, 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il campo della finale diventa un caso: la Fifa vende sul sito pezzi di prato, ma il New Jersey non ci sta...

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La FIFA vende il prato della finale del Mondiale, un pezzo d’erba da 400 a 3.000 euroLa FIFA ha messo in vendita un pezzo di erba proveniente dal prato della finale del Mondiale.

La FIFA mette in vendita pezzi del campo della finale dei Mondiali: prezzi fino a 3.000 dollari per i collezionistiLa FIFA vende frammenti del campo della finale dei Mondiali 2026, con prezzi che arrivano fino a 3.

Temi più discussi: Perché la finale dei Mondiali si gioca in New Jersey; Dentro il MetLife Stadium, lo stadio che ospiterà la finale dei Mondiali 2026; Mondiali, la Fifa vende l'erba del campo della finale: per una zolla fino a tremila dollari; Mondiali, la finale per SuperRicchi: tutti alla stadio in jet ed elicottero, l'aeroporto è sold out. I biglietti da 2 milioni e i Van per vip di Infantino.

Mancano 8 giorni alla finale del Mondiale al New York New Jersey Stadium. La FIFA, intanto, ha avviato la vendita di porzioni autentiche del manto erboso della finale sul proprio sito. Coloro che effettueranno l’acquisto riceveranno il pezzo di prato nei giorni s x.com

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