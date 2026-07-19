Da martedì, un'ondata di maltempo interesserà l’Italia, con l’arrivo di piogge e abbassamenti delle temperature dopo un mese di caldo intenso. È stata diramata un’allerta meteo per possibili criticità legate alle condizioni atmosferiche. La perturbazione porterà temporali e venti più forti, con effetti che potrebbero interessare diverse regioni. La situazione meteorologica rimarrà sotto osservazione nelle prossime ore.

Dopo oltre un mese di caldo eccezionale, l’Italia si prepara finalmente a cambiare scenario. La svolta, però, non sarà immediata né priva di conseguenze. Se il Nord comincia già a beneficiare di un primo calo delle temperature, dovrà fare i conti con temporali intensi, grandinate e violente raffiche di vento. Al Centro-Sud, invece, l’anticiclone africano continua a dominare la scena con afa e temperature ancora molto elevate. Il cambiamento più deciso è atteso a partire dai prossimi giorni, quando l’arrivo di correnti più fresche spezzerà definitivamente la lunga ondata di calore. Nord tra temporali e grandine, il Centro-Sud resta nella morsa dell’afa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il caldo sta finendo, ma arriva un nuovo pericolo: cosa succede da martedì, è allerta

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