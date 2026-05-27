In molte città italiane, le temperature hanno già superato i valori tipici di maggio, raggiungendo livelli estivi. Questo caldo improvviso si verifica prima dell’inizio ufficiale della stagione estiva e può causare sintomi come affaticamento, mal di testa e disidratazione. Le autorità sanitarie raccomandano di mantenere un’adeguata idratazione e di evitare esposizione prolungata al sole durante le ore più calde. Non sono stati segnalati casi di emergenza legati a questa ondata di caldo precoce.

Siamo ancora a maggio, ma in molte città italiane il termometro ha già raggiunto valori tipici del pieno dell’estate. Secondo i climatologi del Cnr, nei prossimi giorni le temperature potrebbero avvicinarsi o addirittura superare i record storici del periodo, con punte fino a 35-36 gradi nella Pianura Padana e oltre 33 gradi in diverse regioni del Centro-Sud. Ma un caldo così intenso e improvviso non rappresenta soltanto un disagio: mette sotto pressione un organismo che non ha ancora avuto il tempo di adattarsi alle condizioni estive. A risentirne possono essere soprattutto anziani, persone con patologie croniche, bambini e lavoratori esposti all’aperto, ma anche soggetti in buona salute o chi svolge attività sportiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’estate arriva troppo presto, ma il corpo non è pronto: cosa succede con il caldo improvviso e i sintomi da non sottovalutare

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