Le imprese devono pagare una tassa da 12 miliardi a causa delle alte temperature. Il caldo intenso ha già causato danni e costi aggiuntivi, influenzando produzione e distribuzione. Le aziende si trovano a fronteggiare spese extra per adattarsi alle condizioni climatiche e mantenere le attività. La stima si basa su dati recenti che evidenziano come il clima influisca direttamente sui bilanci aziendali.

Non solo emergenza sanitaria e sociale: l’innalzamento delle temperature inizia a pesare anche su imprese e consumi. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con trenta-sessanta giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del Pil, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. È quanto emerge da un approfondimento condotto dall’Ufficio economico Confesercenti sull’impatto delle alte temperature sull’economia del Paese, in questo momento al suo picco: già da venerdì il ministero della Salute ha esteso a 16 città il cosiddetto bollino rosso, il massimo nel sistema di allerta nazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il caldo si trasforma in tassa per le imprese da 12 miliardi

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