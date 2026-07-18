Il caldo estremo che sta interessando il nostro Paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti, mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, ha lanciato un avvertimento: "Convivere ogni anno con trenta-sessanta giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del Pil, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il caldo estremo diventa una "tassa climatica": i costi raggiungono i 12 miliardi l'anno

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