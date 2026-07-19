Il numero di partite Iva ha raggiunto il livello più alto mai registrato. Nel frattempo, si registra una diminuzione del personale femminile. Sono presenti aziende in crisi conclamata, con alcune che hanno avviato procedure di cassa integrazione o licenziamenti collettivi. Altre imprese si trovano in una fase di potenziale crisi, con segnalazioni e richieste di attivazione di procedure di gestione del rischio. Queste aziende coinvolgono un'area di rischio che interessa 28 imprese nel Milanese.

Ci sono crisi aziendali conclamate e sfociate in cassa integrazione o licenziamenti collettivi. Altre crisi sono ancora "potenziali", rilevate sulla base di segnalazioni preliminari o richieste di attivazione di procedure al centro di una "area di rischio" che coinvolge 28 aziende nel Milanese. Se nel confronto fra maggio 2026 e l’ultima rilevazione che risale a novembre 2025 resta sostanzialmente invariato il numero di imprese in crisi, quello che spicca è l’aumento dei lavoratori coinvolti. Sono in tutto 174 a Milano e nell’area metropolitana: 106 in più rispetto a sei mesi fa, quando erano “solo“ 68. Scenari che emergono da un report dell’Osservatorio mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano, diretto da Livio Lo Verso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il boom delle partite Iva: "Livelli al massimo storico". Cala il personale femminile

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