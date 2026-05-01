A febbraio 2024, in Italia le partite IVA sono arrivate a 5,28 milioni, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Tra questi, circa 500mila lavoratori sono considerati falsi autonomi dall’INAPP, una categoria che spesso si confonde con i liberi professionisti ma che in realtà rappresenta forme di impiego più precarie. Questa crescita numerica solleva interrogativi sulla reale stabilità del mercato del lavoro nel paese.

? Cosa sapere Le partite IVA in Italia salgono a 5,28 milioni a febbraio 2024.. Circa 500mila lavoratori rientrano nella categoria dei falsi autonomi secondo l'INAPP.. Il governo Meloni rivendica un record di occupazione con 24,1 milioni di persone al lavoro, ma i dati Istat rivelano una crescita anomala di partite IVA che maschera una profonda precarietà sociale e la sottrazione di tutele fondamentali ai lavoratori. Mentre la politica celebra il successo delle proprie strategie occupazionali, la realtà statistica evidenzia un divario preoccupante tra il numero di contratti dipendenti stabili e l’esplosione dei lavoratori autonomi. Se nel settembre 2022 i professionisti con partita IVA erano 4,9 milioni, a febbraio sono saliti a 5,28 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro: il boom di partite IVA maschera la precarietà sociale

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