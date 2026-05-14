Fisco le partite Iva a Giorgetti e Leo | prorogare il pagamento delle tasse al 20 luglio

Le associazioni di categoria hanno richiesto di posticipare al 20 luglio il termine per il pagamento delle tasse delle partite IVA di alcuni rappresentanti del settore. La richiesta è stata avanzata in seguito a una comunicazione ufficiale che indica la proroga di questa scadenza, coinvolgendo specifici soggetti. La decisione, ancora da confermare, riguarda un'ulteriore proroga rispetto alla data originaria. Le organizzazioni hanno sottolineato la necessità di questa modifica per consentire ai contribuenti di adempiere agli obblighi fiscali senza penalizzazioni.

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Il nuovo calendario del concordato preventivo biennale arrivato con l’approvazione al Senato del decreto fiscale fa alzare il pressing per la proroga dal 30 giugno al 20 luglio dei versamenti delle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025. Le cinque associazioni di categoria di artigiani, autonomi, commercianti ed esercenti mettono nero su bianco in una lettera al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al viceministro Maurizio Leo la richiesta di spostare la scadenza di pagamento per le attività produttive interessate dalle pagelle fiscali (i cosiddetti Isa) e collegati (come ad esempio le partite Iva in regime di flat tax). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fisco, le partite Iva a Giorgetti e Leo: prorogare il pagamento delle tasse al 20 luglio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Fisco, l’agenda di maggio parte con 48 scadenze. Conto alla rovescia per il concordato delle partite Iva Partite Iva, concordato verso il rinvio al 31 ottobre - Riforma Fisco, attuazione al 65% Il concordato preventivo 2026-2027 riscrive il calendario e punta a nuovi vantaggi soprattutto a chi deve rinnovare l’opzione dopo il biennio... Temi più discussi: Partite IVA: male il concordato, si cerca un nuovo patto; Partite IVA, concordato 2026/2027 in quattro step: le regole di calcolo; Concordato preventivo, la maggioranza riprova a legalizzare una modica quantità di evasione delle partite Iva; Partite Iva apri e chiudi, la Finanza scopre evasioni da milioni di euro. Dal 15 giugno 2026, pignoramenti e trattenute sulle fatture per partite IVA con la PA scatteranno solo se i debiti iscritti a ruolo sono almeno di 5.000 euro. Una tutela in più per i professionisti che lavorano con enti pubblici. 2lnk.io/hxMwY x.com Partite IVA, slitta il pagamento delle imposte: possibile proroga al 20 luglioPartite IVA, anche nel 2026 si va incontro a una possibile proroga delle imposte. Ad annunciarlo il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo: verso il rinvio dal 30 giugno al 20 luglio - Fisco / MEF - ... msn.com Partite Iva apri e chiudi, stretta di Fisco e Guardia di Finanza: nel mirino 9mila posizioni sospette. Sanzioni fino a 3mila euroA rischiare di più sono i contribuenti che hanno aperto e chiuso partite Iva in sequenza in pochi anni, magari in settori ad alta intensità di contante o con volumi di fatturato incoerenti rispetto ... ilgazzettino.it