Un banchiere occulto, coinvolto in una rete di estorsioni e legami con la mafia, è stato arrestato a Brescia. Durante l'operazione sono stati sequestrati 1,5 milioni di euro. L’uomo aveva già ricevuto due condanne precedenti per associazione mafiosa e riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico. La sua attività illegale si svolgeva attraverso un sistema di finanziamenti occulti e trasferimenti illeciti.

Brescia, 19 luglio 2026 – Era già stato condannato due volte per legami con l’ndrangheta e per aver fatto da “lavatrice“ ai proventi dei narcotrafficanti. Plurindagato, ora la giustizia dopo il passaggio penale, ha calato la scure sul suo patrimonio: la confisca di beni pari a un milione e mezzo di euro. Il destinatario della misura è il 43enne cinese Lihe Hu, nome già noto alle cronache per essere stato appunto coinvolto in varie inchieste della Procura bresciana. L’inchiesta avviata nel 2021 . Nelle scorse ore gli investigatori della Mobile con della Divisione anticrimine della questura e i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Finanza di Brescia gli hanno notificato un decreto di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il banchiere occulto Lihe Hu era al servizio della mafia e al centro di una rete di estorsioni: sequestrati 1,5 milioni di euro

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