È stata disposta la confisca di beni per un milione e mezzo di euro a un individuo accusato di essere un «banchiere occulto» dei narcotrafficanti, coinvolto in estorsioni e reati fiscali. Le forze dell’ordine di Brescia, congiuntamente alla divisione anticrimine e ai militari del Nucleo di Polizia, hanno eseguito le operazioni nelle ultime ore. L’indagato è ritenuto parte di un’organizzazione criminale che gestiva il riciclaggio di denaro e attività illecite con strumenti finanziari.

Nelle ultime ore, gli investigatori della Squadra Mobile e della Divisione anticrimine della Questura di Brescia e i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia hanno dato esecuzione a un decreto di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale disposto a carico di Lihe Hu, 43enne cittadino italiano di origine cinese, già coinvolto in diverse attività investigative coordinate dalla Procura. In particolare, nell’ambito dell’operazione “Atto Finale” condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza che, nell’ottobre del 2021, aveva portato all’emissione di Ordinanze applicative di misure cautelari a carico di 14 soggetti appartenenti a un sodalizio criminale contiguo ad ambienti di matrice ‘ndranghetista. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - «Banchiere occulto» dei narcotrafficanti, estorsioni e reati fiscali: disposta la confisca di beni per un milione e mezzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Imprenditore condannato per reati tributari: scatta la confisca da mezzo milioneUn imprenditore è stato condannato per reati tributari e, in seguito, è stata avviata la confisca di un patrimonio di circa mezzo milione di euro.

Roma: riciclaggio e reati fiscali, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni a due imprenditoriBeni per oltre 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri di Roma a due imprenditori nell’ambito di un’indagine su riciclaggio e reati...

Banchiere occulto dei narcotrafficanti, estorsioni e reati fiscali: disposta la confisca di beni per un milione e mezzoIl provvedimento del Tribunale eseguito dalla Questura e dalla Guardia di Finanza nei confronti di un 43enne di origine cinese, già condannato (due volte) per legami con la 'ndrangheta e per aver pul ... brescia.corriere.it

Droga e riciclaggio Banchiere occulto cinese condannatoUn circolo vizioso, criminale, che si sarebbe sostentato da solo grazie a due polmoni paralleli: il narcotraffico — tale da movimentare quasi tre tonnellate di cocaina dalla Colombia, via Spagna e ... brescia.corriere.it