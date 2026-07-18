Brescia sequestrati 1,5 milioni di euro al banchiere fantasma

Da ilgiorno.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno sequestrato 1,5 milioni di euro a un soggetto definito “banchiere” fantasma. Il sequestro è stato eseguito in seguito a una misura di prevenzione personale e patrimoniale. L’operazione ha coinvolto vari controlli e verifiche sulla provenienza dei fondi, senza che siano stati resi noti dettagli sulle modalità dell’indagine.

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Polizia di Stato e guardia di finanza sequestrano 1,5 milioni di euro in esecuzione a una misura si prevenzione personale e patrimoniale. Nella giornata di ieri, gli investigatori della squadra mobile e della divisione anticrimine della questura di Brescia e militari del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Brescia hanno dato esecuzione a un decreto di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale disposto a carico di un italiano di origine cinese, già coinvolto in diverse attività investigative coordinate dalla procura distrettuale della Repubblica di Brescia. L'operazione Atto Finale. In... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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