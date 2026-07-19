Sabato sera a Milano si è svolta la seconda data del tour di Bad Bunny, il cantante di musica latina più ascoltato al mondo. Durante l’evento, sono stati registrati video che mostrano grandine e disagi tra il pubblico. La pioggia intensa ha causato problemi ai partecipanti e ha influenzato l’afflusso all’area del concerto. Non sono stati segnalati incidenti gravi, ma le condizioni meteorologiche hanno modificato l’atmosfera dell’evento.

Sabato sera c’è stata la seconda data prevista a Milano del tour di Bad Bunny, il cantante di musica latina più ascoltato al mondo, che sta avendo un momento di straordinaria popolarità. Le date di Milano erano molto attese per il pubblico italiano, ma mentre il primo concerto di venerdì è filato liscio, quello di sabato è stato interrotto da una pioggia improvvisa che a un certo punto si è trasformata in grandine. Il temporale è iniziato poco dopo le 21, quando Bad Bunny aveva fatto giusto una manciata di canzoni. Entrambe le date si sono tenute all’ippodromo La Maura, che si trova a circa un paio di chilometri dallo stadio San Siro, e a Milano è noto per avere molto spesso problemi di disorganizzazione nella gestione delle grosse quantità di persone che ospita (fino a 80mila persone). 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilpost.it - I video della grandine e dei disagi al concerto di Bad Bunny a Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, fan al concerto di Bad Bunny: La grandine ci arrivava in testa, non avevamo alcun riparo

Notizie e thread social correlati

Temporale a Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny all'ippodromo, feriti per la grandine, biglietti rimborsati - VIDEOUn temporale ha interrotto il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano, dove erano presenti circa 78mila persone.

Nubifragio su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: l’evacuazione e i feriti per la grandine – Il videoUn nubifragio ha colpito Milano sabato sera, causando l’interruzione del concerto di Bad Bunny.

Temi più discussi: A Milano grossi chicchi di grandine: interrotto il concerto di Bad Bunny, alcuni spettatori feriti; Bad Bunny, stop al concerto a Milano: colpa della grandine; Bad Bunny a Milano, concerto interrotto dalla grandine: ci sono feriti; Nubifragio su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: l'evacuazione e i feriti per la grandine - Il video.

I video della grandine e dei disagi al concerto di Bad Bunny a Milano x.com

Nubifragio su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: l'evacuazione e i feriti per la grandine reddit

I video della grandine e dei disagi al concerto di Bad Bunny a MilanoSabato sera c’è stata la seconda data prevista a Milano del tour di Bad Bunny, l’artista di musica latina più ascoltato al mondo, che sta avendo un momento di straordinaria popolarità. Le date di Mila ... ilpost.it

Concerto Bad Bunny annullato a Milano: il fuggi-fuggi sotto la maxi grandinata (VIDEO)La violenta grandinata che si è abbattuta su Milano ieri sera, 18 luglio, ha investito anche gli 80mila presenti al concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura, in zona San Siro. tg.la7.it