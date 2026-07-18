Nubifragio su Milano interrotto il concerto di Bad Bunny | l’evacuazione e i feriti per la grandine – Il video

Un nubifragio ha colpito Milano sabato sera, causando l’interruzione del concerto di Bad Bunny. La forte grandinata ha provocato l’evacuazione del pubblico e alcuni feriti. La pioggia intensa e le raffiche di vento hanno causato danni e disagi in tutta la città. Un video mostra le condizioni di emergenza durante l’evento. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri ufficiali dei feriti o sulle cause specifiche dell’interruzione.

Ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che nella serata di sabato si è abbattuta su Milano, con pioggia intensissima e raffiche di vento. Dopo una prima sospensione attorno alle ore 21, i Vigili del Fuoco hanno imposto l’ interruzione del concerto e l’evacuazione per le migliaia di persone che affollavano l’ippodromo San Siro. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online

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Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati

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