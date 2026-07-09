Nel fine settimana si sono svolti due eventi organizzati dal Club Alpino Italiano – Sottosezione di Filattiera. Sabato si è tenuta un'escursione notturna sul Monte Marmagna, mentre domenica si è svolta la 'Festa della montagna' presso il Rifugio Porcili. Entrambi gli appuntamenti hanno coinvolto appassionati di escursionismo e montagna, con partecipanti che hanno percorso sentieri e partecipato a momenti conviviali in quota.

Un fine settimana dedicato alla passione per le alte quote, la convivialità e gli scorci dell’Appennino. Il Club Alpino Italiano – Sottosezione di Filattiera ha ufficializzato il programma per due appuntamenti, sabato e domenica: l’ escursione notturna sul Monte Marmagna e la ’ Festa della montagna ’ al Rifugio Porcili. Il weekend si apre con una proposta di grande fascino, riservata agli escursionisti esperti (difficoltà EE) e con un buon allenamento alle spalle. Il ritrovo è alle 17 a Lusignana, in Località Vignolo. Da qui si partirà verso il Rifugio Porcili per una breve sosta, per poi proseguire fino alla vetta del Monte Marmagna, in tempo per godersi lo spettacolo del tramonto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Escursione e ’Festa della montagna’. Weekend con il Cai ad alta quota

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