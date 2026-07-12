Un alpinista e avventuriero ha completato un viaggio di 4250 chilometri in trenta giorni, attraversando l’Italia e scalando le venti cime regionali più alte. Durante il percorso ha utilizzato diversi mezzi, tra cui bici, a piedi e vela. Il dislivello totale percorso è stato di 81.000 metri. L’obiettivo era raggiungere tutte le vette più alte delle regioni italiane, con un impegno fisico e logistico consistente.

Muovendosi in bici, a piedi o a vela, ha appena compiuto in trenta giorni un viaggio di 4250 chilometri (con un dislivello di 81mila metri) che lo ha portato a scalare le venti cime regionali più alte d’Italia. È partito dalla Sardegna in barca con Giovanni Soldini il 4 giugno diretto verso la Sicilia ed è arrivato a Trieste il 4 luglio dopo aver scalato il monte Coglians. "Ho coperto una distanza superiore a quella del Giro d’Italia", sorride Hervé Barmasse ripensando al progetto appena concluso Endurance Italia. Il celebre scalatore (Messner ha detto che l’alpinismo non fallirà finché ci sarà gente come lui) sarà ospite domani di Casale Cineforum: nel parco di villa Manusardi (Casalfiumanese, Imola). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barmasse, una vita ad alta quota: "Per la montagna amore sconfinato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Escursione e ’Festa della montagna’. Weekend con il Cai ad alta quotaNel fine settimana si sono svolti due eventi organizzati dal Club Alpino Italiano – Sottosezione di Filattiera.

Strage di alpinisti in alta quota, 7 morti in montagna in 24 oreNella giornata di oggi si sono verificati tre incidenti in alta quota, due sul Monte Bianco e uno sul Cervino, che hanno causato la morte di quattro...

Temi più discussi: Barmasse, una vita ad alta quota: Per la montagna amore sconfinato; In appena un mese Hervé Barmasse ha viaggiato dalla Sardegna a Trieste a piedi, bici e barca a vela, scalando le vette più alte di ogni regione con temperature fino a 42 gradi; ENDURANCE – ITALIA: MISSIONE COMPIUTA; Hervè Barmasse scala l’Italia con le sue sole forze.

Barmasse, una vita ad alta quota: Per la montagna amore sconfinatoL’alpinismo è per pochi? È uno sport alla portata di tutti da vivere ovviamente in modi diversi. E’ stato un vecchio retaggio culturale, poi sconfessato dall’illuminismo, a portarci lontano dalla ... ilrestodelcarlino.it

L'ultima impresa estrema di Hervé Barmasse ci pone davanti ai nostri limiti fisici e mentali, in un mese ha scalato le vette d'ItaliaL'alpinista e divulgatore Hervé Barmasse è riuscito a mettere a segno un'impresa eccezionale che mette lui e la sua montagna al centro dell'attenzione mediatica ... sport.virgilio.it