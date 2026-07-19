Sabato, due soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco iraniano contro una base in Giordania. Non ci sono conferme sulla sorte di un terzo soldato, che risulta disperso. È il primo episodio con vittime statunitensi dall’accordo di cessate il fuoco firmato ad aprile. L’attacco ha coinvolto una località militare senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui danni.

Sabato due soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco iraniano contro una loro base in Giordania, e non si hanno notizie di un terzo soldato statunitense, che risulta disperso. Sono i primi due morti statunitensi dal cessate il fuoco di aprile, dall’inizio della guerra sono 16. È possibile che la loro uccisione porti gli Stati Uniti a intensificare gli attacchi contro l’Iran come dimostrazione di forza. Il segretario alla difesa Pete Heegseth ha detto che la loro morte non fa che «rafforzare la nostra determinazione». Per ora gli Stati Uniti hanno risposto bombardando l’Iran per l’ottava notte consecutiva. Gli attacchi della notte tra sabato e domenica hanno colpito principalmente obiettivi militari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I primi soldati statunitensi morti dal cessate il fuoco di aprile

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