Due soldati statunitensi sono morti e uno è rimasto disperso in un attacco iraniano in Giordania

Due soldati statunitensi sono morti e uno è rimasto disperso in un attacco iraniano di missili e droni avvenuto venerdì in Giordania. Lo ha scritto in un post su X il comando delle forze armate statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM). Altri quattro soldati sono stati portati in alcuni ospedali giordani e successivamente dimessi. Il comando ha detto di non aver pubblicato i nomi dei soldati morti per rispetto verso le famiglie e che non li diffonderà prima che siano passate 24 ore dalla notifica ai loro familiari più stretti. Gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente sono ricominciati ormai una settimana fa e negli ultimi giorni sono tornati a un’intensità paragonabile a quella precedente al cessate il fuoco, teoricamente in vigore da aprile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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