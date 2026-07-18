due soldati statunitensi sono morti in un attacco iraniano in giordania

Venerdì, in Giordania, un attacco iraniano con missili e droni ha causato la morte di due soldati statunitensi. Un altro militare è risultato disperso. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social network dal comando delle forze armate statunitensi in Medio Oriente. L’attacco si è verificato in un’area non specificata del paese. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni materiali o su altre vittime.

Due soldati statunitensi sono morti in un attacco iraniano di missili e droni avvenuto venerdì in Giordania. Un altro è stato dichiarato disperso. Lo ha scritto in un post su X il comando delle forze armate statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM). Altri quattro soldati sono stati portati in alcuni ospedali giordani e successivamente dimessi. Il comando ha detto di non aver pubblicato i nomi dei soldati morti per rispetto verso le famiglie e che non li diffonderà prima che siano passate 24 ore dalla notifica ai loro familiari più stretti. Per ora non sono stati diffusi altri dettagli sulle circostanze della morte dei due soldati. Gli attacchi... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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