Vico Equense assegnati i Premi Capo d’Orlando

A Vico Equense sono stati consegnati i Premi Capo d’Orlando. Il vincitore del Nobel per la Fisica 2019, Michel Mayor, noto per aver scoperto il primo pianeta al di fuori del sistema solare, ha ricevuto una targa d’argento raffigurante pesci fossili. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti del settore scientifico e culturale. Mayor ha partecipato all’evento, ricevendo il riconoscimento durante la premiazione.

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Il Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor, scopritore del primo pianeta al di fuori del sistema solare, riceve la targa d’argento raffigurante i pesci fossili di Capo d’Orlando. Dall’Universo a Napoli e ritorno. È stato questo il filo conduttore della 28esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando” organizzato dal Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo che si è tenuto ieri sera al Castello Giusso. A ricevere la targa d’argento raffigurante i pesci fossili di Capo d’Orlando, il Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor, scopritore del primo pianeta al di fuori del sistema solare. Si tratta del 22esimo Nobel nel...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Vico Equense, assegnati i Premi Capo d’Orlando Notizie correlate Siena Ideale protagonista a Vico EquenseSi è concluso a Vico Equense il progetto europeo FinAi coordinato da First Cisl, che fu presentato due anni fa a Siena. Tragedia a Vico Equense: 30enne muore cadendo in dirupoUna tragedia improvvisa ha scosso la Penisola Sorrentina nel tardo pomeriggio di domenica, lasciando senza vita un uomo di trent’anni. Contenuti utili per approfondire Vico Equense - Premio 'Capo d’Orlando', consegnati i riconoscimenti della 28esima edizioneDall’Universo a Napoli e ritorno. È stato questo il filo conduttore della 28esima edizione del Premio Scientifico Internazionale Capo d’Orlando organizzato dal Museo Mineralogico Campano Fondazione ... stabiachannel.it A Vico Equense si assegna il 25° Premio Capo d’OrlandoUn imprenditore di prima generazione e due donne manager figurano tra i sei destinatari del Premio Capo d’Orlando, prestigioso ... teleborsa.it