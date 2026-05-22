Italia Green Film Festival assegnati Premi speciali VII edizione
Lunedì 22 maggio si è svolta a Roma la settima edizione dell’Italia Green Film Festival, con l’annuncio dei premi speciali assegnati durante la manifestazione. La cerimonia si è tenuta prima della serata conclusiva prevista per il 25 maggio presso il Teatro Argentina. Sono stati consegnati riconoscimenti ai talenti emergenti, a figure che hanno dedicato una carriera al cinema ambientale e a celebrazioni in memoria di personalità del settore. La manifestazione continua con l’obiettivo di promuovere produzioni legate al rispetto dell’ambiente.
Roma, 22 mag. (Adnkronos) - In attesa della serata finale del 25 maggio al Teatro Argentina, la VII edizione dell'Italia Green Film Festival ha annunciato i primi riconoscimenti dedicati ai talenti emergenti, alla carriera e alla memoria. Il festival, nato per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale attraverso il linguaggio della settima arte, quest'anno è dedicato al tema 'Return to Human', un invito a recuperare emozioni, relazioni e consapevolezza in un mondo sempre più segnato dall'isolamento. Il 'Premio talenti emergenti' sarà assegnato all'attrice Nina Pons per il film A Year in London di Flaminia Graziadei. Classe 1998, Pons ha esordito in teatro nel 2017 per poi ottenere notorietà grazie alla serie Baby, diretta da Andrea De Sica e Anna Negri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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