Italia Green Film Festival assegnati Premi speciali VII edizione

Lunedì 22 maggio si è svolta a Roma la settima edizione dell’Italia Green Film Festival, con l’annuncio dei premi speciali assegnati durante la manifestazione. La cerimonia si è tenuta prima della serata conclusiva prevista per il 25 maggio presso il Teatro Argentina. Sono stati consegnati riconoscimenti ai talenti emergenti, a figure che hanno dedicato una carriera al cinema ambientale e a celebrazioni in memoria di personalità del settore. La manifestazione continua con l’obiettivo di promuovere produzioni legate al rispetto dell’ambiente.

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Roma, 22 mag. (Adnkronos) - In attesa della serata finale del 25 maggio al Teatro Argentina, la VII edizione dell'Italia Green Film Festival ha annunciato i primi riconoscimenti dedicati ai talenti emergenti, alla carriera e alla memoria. Il festival, nato per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale attraverso il linguaggio della settima arte, quest'anno è dedicato al tema 'Return to Human', un invito a recuperare emozioni, relazioni e consapevolezza in un mondo sempre più segnato dall'isolamento. Il 'Premio talenti emergenti' sarà assegnato all'attrice Nina Pons per il film A Year in London di Flaminia Graziadei. Classe 1998, Pons ha esordito in teatro nel 2017 per poi ottenere notorietà grazie alla serie Baby, diretta da Andrea De Sica e Anna Negri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia Green Film Festival, assegnati Premi speciali VII edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Top 10 monuments France : les lieux incontournables à visiter - MG Sullo stesso argomento Leggi anche: Italia Green Film Festival, al via la VII edizione 'Return to Human' Italia Green Film Festival: I Premi SpecialiCosa: L’Italia Green Film Festival, giunto alla settima edizione, ha annunciato l’assegnazione dei suoi primi riconoscimenti speciali, tra cui il... La VII Edizione dell’Italian Green Film Festival Return to Human. Messaggio del vicepresidente della Camera, @giorgiomule. Segui la diretta: bit.ly/Evento_300426 #OpenCamera x.com Perché il cinema italiano produce soprattutto film drammatici? reddit Moda: a Villa Altieri il viaggio green dell’Italia Film Festival(Adnkronos) – Moda, cinema, arte e sostenibilità si sono incontrati a Villa Altieri, a Roma, per Ethical Fashion – Return to Human, evento promosso dall’Italia Green Film Festival in attesa della pr ... pianetagenoa1893.net Italia Green Film Festival, al via la VII edizione 'Return to Human'Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Ha preso ufficialmente il via a Roma la settima edizione dell’Italia Green Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato ai temi ambientali, sociali e ai d ... msn.com