Da questa sera, giovedì 21 maggio, torna in prima serata su Italia 1 il programma “Sarabanda Celebrity”, condotto da Enrico Papi. Lo show, che ha riscosso un buon riscontro nelle stagioni precedenti, vede nuovamente la partecipazione di personaggi noti dello spettacolo. Papi ha recentemente espresso la sua opinione su alcuni colleghi, tra cui Gerry Scotti, definendolo il conduttore più bravo in televisione, e ha affermato di non essere tra coloro che si contendono spazi in modo aggressivo.

Dopo il successo di ascolti dello scorso anno, da stasera giovedì 21 maggio, torna in prima serata su Italia 1 “Sarabanda Celebrity”, il game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale, prodotto da Banijay Italia, si rinnova. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. La prima puntata vedrà un confronto tra i due team composti rispettivamente da: Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini, Violante Placido e il secondo: Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini, Roberto Lipari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gerry Scotti è in assoluto il conduttore più bravo che ci sia in televisione. E poi c’è spazio per tutti, non sono tra quelli che sgomitano”: così Enrico Papi

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