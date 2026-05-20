A Gerry Scotti il premio internazionale Gerolamo Cardano 2026 | Incarna un modo di stare in televisione vicino alle persone
Il premio internazionale Gerolamo Cardano 2026 è stato assegnato a Gerry Scotti, noto conduttore televisivo molto apprezzato nel paese. La cerimonia si è svolta a Pavia, con la consegna ufficiale del riconoscimento. Scotti è stato scelto per il suo modo di presentare programmi televisivi, che secondo la commissione, si avvicina alle persone e rispecchia uno stile autentico. La premiazione ha coinvolto diverse personalità del settore dello spettacolo e della cultura.
Pavia, 20 maggio 2026 - Il premio internazionale “Gerolamo Cardano” 2026 sarà conferito a Gerry Scotti, conduttore televisivo tra i più popolari e amati in Italia. La cerimonia di conferimento si terrà martedì 9 giugno alle 17.30, nell’aula magna dell’Università di Pavia. Il Premio, istituito nel 1989 dal Rotary Club Pavia e giunto oggi alla sua 38ª edizione, viene assegnato ogni anno a una personalità di rilievo che abbia espresso, con i suoi studi e le sue attività, alti contributi al progresso delle scienze umane e sperimentali, delle arti libere e applicate. “Il premio internazionale Gerolamo Cardano rende visibile gli ideali rotariani di civiltà, servizio, tolleranza e impegno nella professione - spiega Raffaele Stifani, presidente del Rotary Club Pavia -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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