A Gerry Scotti il premio internazionale Gerolamo Cardano 2026 | Incarna un modo di stare in televisione vicino alle persone

Il premio internazionale Gerolamo Cardano 2026 è stato assegnato a Gerry Scotti, noto conduttore televisivo molto apprezzato nel paese. La cerimonia si è svolta a Pavia, con la consegna ufficiale del riconoscimento. Scotti è stato scelto per il suo modo di presentare programmi televisivi, che secondo la commissione, si avvicina alle persone e rispecchia uno stile autentico. La premiazione ha coinvolto diverse personalità del settore dello spettacolo e della cultura.

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