Due giovani su tre considerano il centro storico il simbolo della città, ma chiedono più sicurezza e spazi di incontro. La maggior parte si dice favorevole a creare aree verdi curate e organizzare eventi per favorire l’aggregazione. La richiesta di spazi di ritrovo e di maggiore tutela delle aree pubbliche emerge da un’indagine condotta tra i giovani residenti. La maggioranza si dice disponibile a partecipare a iniziative di riqualificazione e valorizzazione del centro storico.

Due giovani su tre riconoscono il centro storico come luogo simbolo della città. Ma chiedono più sicurezza e spazi di incontro. Un dato che emerge dal questionario ’Tu e il Centro Storico’, che ha coinvolto oltre seicento ragazzi e ragazze, raccontando il rapporto con il cuore della città e indicando le priorità per renderlo più vivo, sicuro e attrattivo. Dunque, gran parte dei giovani vede ancora il centro come simbolo, ma affinché continui ad esserlo devono tornare sicurezza, accoglienza, occasioni di incontro e socialità. Il questionario è stato promosso dalla Consulta del Centro Storico per ascoltare i giovani da 11 a 31 anni e raccogliere bisogni, idee e proposte da trasformare in contributi concreti da sottoporre all’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I giovani e il centro storico: "Servono spazi di ritrovo, eventi e aree verdi curate"

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