Il Comitato Ugo Pisa ha commentato sui social i primi caldi di stagione, sottolineando la necessità di aree verdi. La richiesta arriva in un momento di temperature elevate che rendono evidente la mancanza di spazi naturali in città. Nessuna proposta specifica è stata avanzata, ma il messaggio evidenzia la richiesta di maggiori zone verdi per affrontare il caldo. La discussione si concentra sulle condizioni climatiche e sulla presenza di spazi aperti in ambito urbano.

"Ci vorrebbe un’area verde", è l’incipit della riflessione del Comitato Ugo Pisa dopo i primi caldi di stagione, lanciata sui social. "Ci sono giornate in cui il caldo ci attanaglia ed è ovunque – prosegue il Comitato – Nel cemento, nell’asfalto, nei palazzi, nelle piazze. La città sempre più cementificata accumula calore e non riesce più a raffreddarsi, neppure la sera. Per questo il verde urbano non è un lusso estetico o un elemento decorativo. È una infrastruttura climatica essenziale". Poi un appello alle istituzioni a intervenire: "Servono alberi, ombra, suolo permeabile, piccoli presidi verdi diffusi in ogni quartiere, in ogni rione.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Caldo record, servono aree verdi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She Lost Her Eyes Once—Now She Sees Everything

Notizie e thread social correlati

Manutenzioni aree verdi, parcheggi e viabilità dei condomini Ater a Perugia: la mappa delle areeA Perugia, sono stati avviati interventi di manutenzione su aree verdi, parcheggi e strade interne ai condomini gestiti dall’Ater.

Nuovi giochi nelle aree verdi cittadineA Tolentino sono stati installati nuovi giochi per bambini nelle aree verdi di viale Papa Giovanni XXIII, viale Benadduci e viale Buozzi, al parco...

Temi più discussi: Caldo record, servono aree verdi; Caldo record in Europa: punte fino a 36°, clima bollente al Nord e ancora primaverile al Sud - FoggiaToday; Caldo record in classe, anche in Svizzera insegnanti in subbuglio: chiesto lo stop delle lezioni.

Caldo record in classe, anche in Svizzera insegnanti in subbuglio: chiesto lo stop delle lezioniNon bastano le imposte scorrevoli o le persiane abbassate. Negli ultimi giorni il termometro in Svizzera ha superato i trenta gradi in diverse regioni, e dentro le aule la situazione è diventata diffi ... orizzontescuola.it

Mai visto un maggio così: in Liguria caldo record con un mese d’anticipoTemperature percepite oltre i 33 gradi, primo bollino arancione a maggio e notti tropicali: scatta l’allarme per il caldo anomalo, soprattutto per anziani e persone fragili ... primocanale.it